Szwecja. Już 168 Polaków zatrzymano na granicy. Policja apeluje

Zamieszanie na szwedzkiej granicy spowodowane jest przepisami, które rząd wprowadził do walki z COVID-19. Nowe prawo utrudnia życie przede wszystkim osobom chcącym przyjechać do Szwecji z Danii i Wielkiej Brytanii. Aktualnie jest to po prostu niemożliwe, chyba że posiada się szwedzkie obywatelstwo. To m.in. w tych dwóch krajach potwierdzono przypadki zakażenia nową odmianą koronawirusa.