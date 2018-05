Szwajcarzy w szoku. Bo polski przedsiębiorca wykupił ich firmę o 100-letniej historii

Idzie w ręce polskiego kapitału? Jakim cudem! Nie chcemy firm z UE na własnych ulicach handlowych - to komentarze klientów szwajcarskiej firmy obuwniczej Vögele, której przejęcie ogłosił polski miliarder Dariusz Miłek, twórca salonów CCC.

Szwajcarskie gazety biznesowe i serwisy internetowe żyją dziś informacją o przejęciu przez firmę CCC znanej u nich rodzinnej firmy Karl Vögele AG . To drugi pod względem sprzedawca butów w tym kraju, a do tego mający 96-letnią historię. - Coraz więcej naszych starych rodzinnych firm idzie w ręce obcego kapitału. Brakuje już wsparcia konsumentów dla naszego biznesu. Kupujemy przez internet, patrząc na niską cenę, a nie na jakość i dobrą obsługę - pomstują na forach internetowych klienci tej marki.

Transakcja, w której firma z Polski przejmuje ich markę, była nie do pomyślenia. Zwłaszcza że 70 proc. akcji Karl Vögele zostało sprzedane za, w ich mniemaniu, śmieszne pieniądze. 10 mln franków (na tyle opiewa umowa), to równowartość kilku domów z ładnym widokiem na góry. W dodatku firma CCC jest uważana z "złą firmę z Unii Europejskiej". - Tacy się teraz wprowadzą na nasze ulice handlowe - komentują widzowie stacji telewizyjnej SRF. Rok temu gazeta "Zurichsee Zeitung" atakowała rodzinę Vögele, że ukrywa, co planuje zrobić z przeżywającą problemy finansowe firmą... a to przecież ich "narodowy skarb". Teraz informację o sprzedaży opatrzyła tytułem "Nasz tradycyjny biznes jest sprzedawany do Polski".