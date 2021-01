Szwajcarski dziennik: Jak Polska stała się rajem dla prawicowych populistów?

"Trudny punkt wyjścia"

Autor zwraca uwagę na trudny punkt wyjścia po załamaniu się systemu komunistycznego. Jak podkreśla, przejście do liberalnego systemu wolnorynkowego było wielkim wyzwaniem, a mimo to Polsce udało się po 1989 r. w krótkim czasie zostać "wzorcowym przykładem udanej gospodarczej i społecznej transformacji w Europie Wschodniej".

To była "powszechnie podziwiana historia sukcesu" – pisze Pollack i zastrzega, że dziś po tej euforii pozostały jedynie "gorzkie wspomnienia".

W Europie wiele osób pyta, jak to było możliwe, że po 2015 roku Polska stała się "rajem dla brutalnych sił prawicowo-populistycznych, katolicko-fundamentalistycznych i wrogich wobec Europy, które można porównać do Węgier Viktora Orbana" - twierdzi autor.

Trumpizm po polsku

Wśród przyczyn Martin Pollack wymienia słabość i skłócenie polskiej opozycji. Jednak kluczową rolę odegrała jego zdaniem zdolność szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego do mobilizacji tych warstw społeczeństwa, które zaniedbał liberalny rząd – "przegranych liberalnego zwrotu, czyli części mieszkańców wsi, robotników i emerytów".

Analizując politykę Kaczyńskiego, Pollack pisze, że i Kaczyński, i jego zwolennicy "stale pogłębiają podziały w społeczeństwie, ponieważ zapewnia im to władzę". "Podsycają prostacki antyintelektualizm i antyelitaryzm, chociaż sami korzystają ze wszystkich przywilejów, które związane są z przynależnością do elity" - dodaje. "To polska wersja trumpizmu" – ocenia publicysta.