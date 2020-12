Szwajcaria. 200 turystów z Wielkiej Brytanii zbiegło z przymusowej kwarantanny

Szwajcaria wprowadziła 10-dniową kwarantannę dla turystów z Wielkiej Brytanii dla osób, które przyleciały do tego kraju po 14 grudnia. Część wyspiarzy postanowiła jednak obejść zakaz i zbiec z kwarantanny. Wielu turystów na brytyjskich "blachach" było także w ciągu długiego weekendu widzianych w Niemczech - podaje Reuters.

Władze poszczególnych kantonów zmuszone są obecnie do "tropienia" zbiegłych turystów w celu zmuszenia ich do przymusowej izolacji.

Szwajcaria odnotowała do tej pory blisko 6781 zgonów (na 414 tys. przypadków zakażeń) spowodowanych koronawirusem.

Przypomnijmy, że każdy, kto przyjechał z Wielkiej Brytanii od 14 grudnia, musi poddać się kwarantannie do 10. dnia po przyjeździe. Dotyczy to również tysięcy urlopowiczów.

Według władz 92 samoloty przybyły do Szwajcarii z Wielkiej Brytanii od 14 grudnia do momentu wprowadzenia zakazu lotów w niedzielę wieczorem. Na samym lotnisku w Genewie w ostatni weekend było około 3500 pasażerów z Wysp Brytyjskich. Władze przyjmują, że od 14 grudnia było to około 10 000 pasażerów.