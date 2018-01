Szukała ich cała Polska. Wiemy, kim jest młodzież, która pomogła niepełnosprawnemu

W ostatnich dniach internet obiegło zdjęcie, na którym widać grupkę młodych ludzi pomagającą chłopcu na wózku inwalidzkim dostać się do Morskiego Oka. Dzięki pomocy czytelników Wirtualnej Polski wiemy, kim są dzielni uczniowie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Uczniowie na zmiany wciągali niepełnosprawnego kolegę (fundacja Viva)

Młodzież ze zdjęcia, która wciągnęła niepełnosprawnego przyjaciela do Morskiego Oka, to nastolatki z Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. "Przyjechaliśmy do Zakopanego w sobotę, a w poniedziałek szliśmy nad Morskie Oko" - relacjonuje Marysia Migdalska, jedna z uczennic.

Młodzież nie spodziewała się, że ktoś zwróci na nich uwagę. Niepełnosprawnego Filipa na zmianę ciągnęło 8 osób. Zaprzęg wymyślił i skonstruował tata chłopca. Filip choruje na porażenie mózgowe, ale rodzina i przyjaciele dbają, by nie było to ograniczenie, które zamknie go w czterech ścianach.

fundacja Viva Podziel się

Marta Prus, nauczycielka uczniów, przyznała, że młodzież jest zaangażowana w walkę o zakończenie transportu konnego do Morskiego Oka i stąd pomysł, by zdobyć Morskie Oko o własnych siłach.

Drugim powodem było to, żeby mieć satysfakcję z samodzielnego spaceru do Morskiego Oka. Nastolatki chciały też pomóc Filipowi dotrzeć nad Morskie Oko. W kolejnych dniach odwiedzili również Dolinę Kościeliską, gdzie również nie skorzystali z pojazdów konnych, ale szli z Filipem o własnych siłach.

fundacja Viva Podziel się