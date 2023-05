Wyszedł do szkoły i przepadł bez śladu. Głos zabrała jego matka

Trwają poszukiwania 15-letniego Seweryna Wydrzyńskiego z Gdańska. Chłopak wyszedł do szkoły, ale do placówki nigdy nie dotarł. "Synu, jeśli to czytasz, błagam, daj jakikolwiek znak życia. Każdy problem możemy pokonać razem" - pisze w mediach społecznościowych zrozpaczona matka nastolatka.