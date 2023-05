Sztuczna inteligencja naszym cyfrowym niewolnikiem? Ekspert podpowiada

Jedna z definicji mówi, że inteligencja to zdolność do osiągania celów. Nie do końca wiemy, jak ona osiąga swoje cele. Nawet twórcy OpenAI tego nie wiedzą. Nasze myślenie jest różne od sztucznej inteligencji, bo my - w przeciwieństwie do niej - mamy świadomość. AI niczego nie wie, nie istnieje u niej coś takiego jak moralna prawda czy fałsz. Ona tylko - i aż - przewiduje, co może być po kolejnym słowie.