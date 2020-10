Szpital polowy na Stadionie Narodowym. Grzegorz Schetyna: "To element paniki, wynika z chaosu"

Koronawirus. Zamknięte cmentarze 1 listopada? Piotr Mueller o zaleceniach rządu

Grzegorz Schetyna komentuje słowa Waldemara Kraski: "To nieporozumienie"

Schetyna odniósł się do tych słów. - Przypominam sobie, jak ten sam wiceminister Kraska wraz z GIS kazali senatorom wkładać lód do majtek w marcu, gdy pytali o przygotowania kraju do radzenia sobie z COVID-19, że nic nam nie grozi i Chiny są bardzo daleko - powiedział.

Ten sam minister mówi teraz, że to zaniedbanie ostatnich 30 lat. Powiedziałbym, że to żart, ale to nieporozumienie, że tacy ludzie, którzy nie zrobili nic, by przygotować Polskę do drugiego etapu pandemii, są odpowiedzialni za to, co będzie jutro i pojutrze - spuentował były przewodniczący PO.