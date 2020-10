Waldemar Kraska: mamy przygotowany cały katalog restrykcji

Epidemia koronawirusa w Polsce przybiera na sile. Rośnie liczba zakażonych i osób potrzebujących leczenia w szpitalu. - Czy system to udźwignie? - z takim pytaniem do wiceministra zdrowia Waldemara Kraski zwrócił się prowadzący program "Graffiti" w Polsat News.

- Myślę, że jeśli chodzi o sprzęt i łóżka, to mamy tego pod dostatkiem. Na pewno "wąskim gardłem" jest personel medyczny. To zaniedbania wieloletnie. Szczególnie lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych z dnia na dzień potrzeba nam będzie coraz więcej - przyznał Waldemar Kraska.

Kraska dodał, że resort stale monitoruje sytuację, codziennie zbiera się sztab kryzysowy. - Jeśli chodzi respiratory, to ta sprawa jest pod ciągłą kontrolą, minister podjął decyzję o wydaniu kolejnych 300 respiratorów do szpitali. Są jeszcze rezerwy - zapewnił wiceminister zdrowia.

Jego zdaniem najważniejsze jest to, by pacjenci chorzy na COVID-19 "nie trafiali na terapię respiratorową". By tak się nie działo, stosowane są na wcześniejszym etapie leczenia różne leki, w tym remdesivir. Jak zapewnił Kraska, jeszcze w tym tygodniu do Polski trafi 20 tys. dawek tego leku. Dodał, że na leczenie jednego pacjenta potrzeba ok. 6 dawek. - Ta dostawa powinna w pełni zabezpieczyć nasze potrzeby - mówił wiceminister.