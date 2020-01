Szpital pochwalił się zatrudnieniem policjanta. Funkcjonariusz wozi pacjentów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zatrudnił policjanta. Przez kilka godzin w tygodniu będzie kierowcą wewnętrznego transportu medycznego. Placówka pochwaliła się tym faktem na swojej stronie internetowej. Dyrektor szpitala Grzegorz Lasak chwali swojego nowego pracownika i podaje go jako przykład "nowoczesnej aktywności zawodowej".

"Pan Robert, poza obowiązkami które wykonuje jako policjant, będzie zatrudniony dodatkowo na stanowisko kierowcy w szpitalu. Jako funkcjonariusz policji służy na co dzień naszym mieszkańcom, dbając o ich bezpieczeństwo czy mienie, a już niebawem będzie służyć także naszym pacjentom jako kierowca transportu szpitalnego. Jest przykładem nowoczesnej aktywności zawodowej".

W rozmowie z Wirtualną Polską Grzegorz Lasak, dyrektor buskiego ZOZ, dodał: - To czynny funkcjonariusz policji, który chce sobie dorobić.

Dyrektor bardzo pozytywnie ocenia kwestię zatrudnienia sierżanta Matusika. Jak mówi, "to bardzo pozytywny przykład młodego człowieka, który we właściwy sposób szuka spożytkowania swojego czasu wolnego". Policjant będzie kierowcą transportu medycznego w dniach wolnych lub po dyżurze na komendzie. To kilka godzin tygodniowo.