Szpital nie chciał zbadać kobiety. Pijany 33-latek wyciągnął broń

Policjanci zatrzymali 33-latka z Chorzowa. Mężczyzna straszył personel szpitala przedmiotem, który przypominał pistolet. Chciał w ten sposób zmusić pracowników placówki do bezpłatnego zbadania jego partnerki. 33-latek usłyszał już zarzuty.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna przyszedł do szpitala ze swoją partnerką i poprosił o zbadanie jej przez lekarza. Kobieta była nieubezpieczona, więc poinformowano ją, że będzie musiała zapłacić za badania. To nie spodobało się jej partnerowi i zażądał, aby zostały one wykonane bezpłatnie. Kiedy okazało się to niemożliwe, 33-latek wyjął przedmiot przypominający pistolet i zaczął grozić pracownikom. Potem wraz z partnerką opuścili szpital.