Szpital Narodowy. Pacjent zdradza, jak sytuacja wygląda od środka

Koronawirus w Polsce. Szpital na Narodowym. Cezary Tomczyk: to sytuacja niebywała

W ocenie pacjenta opieka medyczna na stadionie nie budzi żadnych zastrzeżeń, a on sam, dostaje wszystko, o co poprosi. Podkreśla przy tym, że młody i przyjazny personel chce leczyć możliwie wielu pacjentów, jednak to nie on wpływa na to, ilu ich trafi na Narodowy.