Szpital na Narodowym. Mamy zdjęcia z budowy obiektu

- To jest szpital, który ma stanowić zabezpieczenie, gdyby pandemia nadal rozwijała się w sposób bardzo szybki, bardzo zdecydowany, gdyby w szpitalach brakowało miejsc dla chorych, wtedy ten szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym będzie uruchomiony – mówił prezydent.

Według naszych informacji, liczne zgłoszenia, które dotarły do zarządcy szpitala, muszą być szczegółowo zweryfikowane. – Chętnych zgłosiło się więcej niż przewidywaliśmy, ale nie każda osoba będzie mogła pracować na Narodowym. Osoby zakwalifikowane będą musiały przejść szkolenia, nie ma gwarancji, że część tych osób nie będzie musiała zrezygnować – mówi nam osoba znająca kulisy budowy szpitala.

I jak dodaje, do pracy zgłosiły się m.in. pielęgniarki, ratownicy medyczni i pracownicy socjalni. Blisko co dziesiątą osobą, która się zgłosiła ma być lekarz.

W środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk informował że szpital jest budowany w trzech etapach. Pierwszy - jak przekazał - będzie zakończony najszybciej i obejmuje 300 łóżek do leczenia tlenowego dla chorych na COVID-19, z czego 50 łóżek przeznaczonych do intensywnej terapii. - Drugi etap - 500 łóżek, który też w miarę szybko powinniśmy zakończyć - dodał Dworczyk.

Minister przekazał, że jeżeli sytuacja pandemiczna w kraju będzie się pogarszała, a przyrost zachorowań wciąż będzie tak dynamiczny, wtedy szpital będzie mógł zostać rozszerzony do tysiąca łóżek, z czego 100 do intensywnej terapii.

Szpital, który powstanie na terenie stadionu PGE Narodowego, będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Lekarze i pracownicy medyczni mogą zgłaszać się do pracy w Szpitalu Narodowym za pomocą specjalnie przygotowanej strony . Uruchomiona została także specjalna infolinia informacyjna dla personelu medycznego, który chciałby pomóc w szpitalu.

Za organizację i nadzór budowy szpitala odpowiada Artur Zaczyński, zastępca dyrektora szpitala MSWiA. W piątek, pytany w TVN24, nie odpowiedział wprost, kiedy zostanie przyjęty pierwszy pacjent. Jak mówił, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA uzyskał "gotowość operacyjną do przyjęcia pacjentów z COVID-19" w ciągu czterech dni, ale miał pełną infrastrukturę.

- Wystarczyło założyć śluzy i udało się stacjonarną placówkę przeistoczyć w szpital jednoimienny - powiedział. W przypadku placówki na Stadionie Narodowym nie będzie tak łatwo i szybko. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to musi potrwać, żeby łączniki i wylewki wyschły. To jest niezależne od ludzi, nieważne ile osób byśmy wprowadzili więcej, nie da się szybciej wykonać pracy - mówił Zaczyński.

- To jest nowy obiekt dla każdego z nas. To są inne strefy poruszania się, inne działania, to jest działanie w nowym terenie. Trzeba wiedzieć, gdzie są strefy czyste, gdzie są strefy brudne, gdzie są strefy skażone, gdzie wejść w kombinezonie, jak odpowiednio numerować łóżka – wyjaśniał Zaczyński.