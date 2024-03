Szpital leczy zgodnie z nauką Kościoła. "Bóg nas postawił"

Szpital leczy "po bożemu"

- Jesteśmy grupą osób, które Bóg postawił na tym miejscu, by przekształcić największy oddział ginekologiczno-położniczy na Dolnym Śląsku w Modelowe Centrum Zdrowia Prokreacyjnego - mówiła niedawno Agnieszka Chrobak na mszy świętej, po której to do szpitalnej kaplicy wprowadzone zostały relikwia beatyfikowanej niedawno rodziny Ulmów.