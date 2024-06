Zaskakujący ruch Dudy. Powołał Pawlaka na nową funkcję

Zarzuty wobec Pawlaka

Były rzecznik praw dziecka jest świadkiem sejmowej komisji ds. Pegasusa. Przewodnicząca Magdalena Sroka oceniła, że Pawlak jest ważnym świadkiem w sprawie Pegasusa, które to oprogramowanie zostało - jak przypomniała - zakupione dla CBA za 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości. - Mikołaj Pawlak był wtedy szefem Funduszu Sprawiedliwości. I to on przygotowywał umowę między Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a właśnie Ministerstwem Sprawiedliwości - powiedziała.