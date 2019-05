Szokujące porównanie Janusza Korwin-Mikkego. Kwaśniewski, Kaczyński i Tusk jak Hitler

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski naraził się Januszowi Korwin-Mikkemu. Sprowokował go komentarzem do wyniku Konfederacji w wyborach do Europarlamentu. - Tacy ludzie jak pan Kwaśniewski w wolnej Polsce pójdą siedzieć - odpowiedział prezes partii Korwin.

Janusz Korwin-Mikke w niewybredny sposób skomentował słowa Aleksandra Kwaśniewskiego (East News, Fot: Grzegorz Banaszak/REPORTER)

Na Konfederację w wyborach do Europarlamentu zagłosowało 4,55 proc. wyborców. To czwarty najlepszy wynik. Nie zabrakło głosów zdziwionych polityków.

- Rozumiem, że młodzi ludzie są antyestablishmentowi, ale to, że tyle głosów dostaje partia rasistowska, antysemicka, jest przerażające. Albo młodzi nie wiedzą, na kogo głosują i robią to dla beki, albo idą w kierunku ksenofobii i nacjonalizmu. Ten wynik jest prawdziwą katastrofą - powiedział w radiu TOK FM były prezydenta Aleksander Kwaśniewski. Obok tych słów nie przeszedł obojętnie Janusz Korwin-Mikke.

Na swoim blogu napisał: "Kwaśniewski zdruzgotany wynikiem Konfederacji". Postanowił jednak dobitniej skomentować wypowiedź Kwaśniewskiego.

Na swoim facebookowym profilu Korwin-Mikke zamieścił wpis, w którym obraził zarówno Kwaśniewskiego, jak i Kaczyńskiego oraz Tuska. "Po raz kolejny mówię wyraźnie, że nie ma dla mnie różnicy pomiędzy Hitlerem, Kwaśniewskim, Kaczyńskim a Tuskiem. Te czerwone świnie różnią się metodami, ale cel pozostaje ten sam. Dlatego tacy ludzie jak Pan Kwaśniewski w wolnej Polsce pójdą siedzieć" - podkreślił.