Szokujące odkrycie. Zwłoki, okulary i gazeta sprzed 6 lat. BBC: "To nie do przyjęcia"

Urzędnicy co prawda próbowali kontaktować się z 70-latkiem w celu sprawdzenia instalacji gazowej. Ten jednak przez lata nie odpowiadał na pisma. Dopiero w marcu tego roku, mając sądowy nakaz, weszli do mieszkania, by przeprowadzić testy. Drzwi otworzyli przy użyciu szlifierki kątowej.