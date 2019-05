Szokujące doniesienia ws. stowarzyszenia Wiosna. Ks. Grzegorz Babiarz reaguje

Znów głośno o stowarzyszeniu "Wiosna". "Gazeta Wyborcza" poinformowała nieoficjalnie, że ks. Grzegorz Babiarz oraz powołani przez niego członkowie zarządu będą otrzymywać do 15 tys. netto miesięcznie wynagrodzenia. "To fake news" - komentuje duchowny.

Decyzja ws. wynagrodzeń członków zarządu miała zapaść podczas walnego zgromadzenia zwołanego przez ks. Babiarza 24 kwietnia. Poprzedni zarząd pełnił swoje funkcje społecznie. Z ustaleń "Wyborczej" wynikało, że członkowie zarządu będą otrzymywać teraz do 15 tys. netto miesięcznie.

"Jeżeli w jakimś miesiącu dostaną mniej, w kolejnym będą mieli możliwość otrzymania wyrównania, tak by otrzymać nawet 180 tys. rocznie (...) Oznacza to, że nawet w ostatnich dniach urzędowania, członkowie zarządu będą mogli - np. na podstawie szybko podpisanej umowy - otrzymać wynagrodzenia na poziomie kilkudziesięciu tys. zł" - podała gazeta.

To nie koniec. Poza przyznanym wynagrodzeniem, nowe uchwały miały - jak twierdziła "Wyborcza" - zobowiązywać stowarzyszenie do nielimitowanego opłacania wydatków ponoszonych przez nowych członków zarządu. Chodziło m.in. o koszty podróży, noclegów, telekomunikacyjne, dostępu do Internetu, a także samochodu służbowego i komputera.