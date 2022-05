Szokująca interwencja policji. 38-letni Brazylijczyk nie żyje

Do zdarzenia doszło w środę w mieście Umbaúba w brazylijskim stanie Sergipe. 38-latek zostaje zatrzymany przez policjantów, którzy wsadzają mężczyznę do bagażnika samochodu. Kilka sekund później funkcjonariusze wrzucają do środka pojemnik z gazem i zamykają klapę bagażnika. Na nagraniu widać, jak policjanci przygniatają mężczyźnie nogi, słychać też krzyk, który milknie po kilkudziesięciu sekundach.