Szok w USA. Nagi mężczyzna w ścianie. Akcja ratunkowa

Nie jest jasne, jak to się stało, że znalazł się między ścianami teatru. Mike Intaglietta, dyrektor teatru powiedział mediom, że mężczyzna kilka dni temu był widziany w teatrze. Jak czytamy na portalu cnycentral.com, mężczyzna przyszedł we wtorek do teatru i skierował się do męskiej toalety. Gdy personel po jakimś czasie sprawdzał, czy on jeszcze tam jest, nie znaleźli go. Uznano więc, że mężczyzna wyszedł z budynku.