Szlachetna Paczka 2020. Wystartowała kolejna edycja zbiórki na rzecz potrzebujących

Szlachetna Paczka 2020. Kto może wziąć udział w zbiórce?

Przypomnijmy, że Szlachetna Paczka to akcja dostępna dla wszystkich. Wystarczy przygotować paczkę i wybrać rodzinę, której chce się pomóc. Jak informują organizatorzy akcji, w tym trudnym roku Szlachetna Paczka jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Szlachetna Paczka:Polskie gwiazdy namawiają do dzielenia się tuz przed Świętami!

Organizatorzy akcji wskazują, że w tegorocznej edycji udział weźmie blisko 8 tysięcy wolontariuszy i 20 tysięcy potrzebujących rodzin w całej Polsce. - Obecnie nasi wolontariusze jak mróweczki wprowadzają rodziny do naszej bazy. Tak, by w momencie jej otwarcia było ich jak najwięcej. Tak, by potencjalny darczyńca miał duży wybór - podkreśla koordynatorka Szlachetnej Paczki na Mazowszu, Marta Jankowska.