Szkoły gotowe na koronawirusa. Anna Zalewska o nowym roku szkolnym

Szkoły w czasach pandemii. Zalewska o swoich wywiadach

Kolejne ograniczenie liczby gości weselnych? "To spowoduje zamknięcie branży"

Szkoły w czasach pandemii. Zalewska ocenia Piontkowskiego

- Radzi sobie bardzo dobrze. To widać. Od 2-3 tygodni codziennie jest w mediach, żeby szczegółowo mówić, w jaki sposób przygotowane są szkoły. By razem z uczniami, rodzicami i nauczycielami przeżyć ten trudny czas - oceniła. - Nie mam mowy o żadnym sporze - dodała.

Zalewska odniosła się również do pomysłu skrócenia lekcji do 30 min, o którym wspominała w niedawnym wywiadzie. Dariusz Piontkowski komentując słowa swojej poprzedniczki zaznaczył, że dyrektorzy już wcześniej mieli możliwość podjęcia takiej decyzji. - Skrócenie lekcji do 30 minut? W rozmowie z redaktorem Interii podkreślałam, że są takie rozwiązania, które mogą być proste do zastosowania, właśnie w uzasadnionych przypadkach - stwierdziła europosłanka.