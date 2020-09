Szkoła. Uczeń liceum zakażony. Klasa trafiła na kwarantannę

O zdiagnozowaniu zakażenia w kieleckim liceum poinformował Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Potwierdzono, że z koronawirusa wykryto do tej pory łącznie w trzech szkołach w regionie.

Szkoła. Uczeń liceum zakażony koronawirusem

Dyrektorka szkoły dodała, że chory uczeń przebywał w szkole tylko 2 września, a następnie udał się do szpitala.

- U jednego z uczniów wyszedł pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Uczeń był w szkole tylko jeden dzień, 2 września. Potem pojechał do szpitala. gdzie wykonano test, który wykrył koronawiursa. W związku z tym sanepid zdecydował, że klasa ma być na kwarantannie do soboty, do godziny 24.00 – tłumaczy dyrektorka Iwona Kijewska.