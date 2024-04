"Szkodził i szkodzi". Surowa ocena Kurskiego, jest głos z Pałacu

Mastalerek tłumaczył na antenie Polsat News, że zdanie na temat Kurskiego wyrobił sobie w 2011 roku i do dziś go nie zmienił. Przypomniał, że to wtedy Kurski odszedł z PiS-i "opowiadał, że przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podpisał traktat lizboński, w Polsce nie można wprowadzić kary śmierci". Mastalerek ocenił tamten "atak" Kurskiego był "obrzydliwy".