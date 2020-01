Szklarska Poręba. Zabójstwo w sylwestrową noc. Zmieniono zarzut 18-latkowi

Nastolatek 1 stycznia pokłócił się z nieznanym mu 23-latkiem i dotkliwie go pobił. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie zmarł. Prokuratura zdecydowała się zmienić zarzut Jakubowi K. na zabójstwo.

Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych 1 stycznia w Szklarskiej Porębie (woj. dolnośląskie). Między Jakubem K. a Łukaszem F. najprawdopodobniej doszło do sprzeczki. Na razie nie wiadomo o co poszło. 18-latek pobił jednak dotkliwie 23-latka zadając mu ciosy pięścią w głowę. Poszkodowany turysta trafił do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł na skutek licznych obrażeń.