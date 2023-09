"Szkielety kosmitów" zbadane w Meksyku. "Są jednorodną strukturą"

Media w Meksyku komentują, że to nie pierwszy raz, kiedy Jaime Maussan ogłosił, że odkrył pozaziemską istotę. W 2015 roku ujawnił zmumifikowane ciało w pobliżu Nazca w Peru. Przekonywał, że to musi być kosmita. Badania wykazały jednak, że znalezisko to szczątki dziecka.