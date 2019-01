Sześcioletnie dziecko wypadło z wyciągu. Czesi proszą o pomoc

Do wypadku doszło w czeskim Harrachovie na Diablej Górze. Sześciolatka jechała czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym z babcią i nieznanym mężczyzną, prawdopodobnie Polakiem. Spadła z wyciągu. Policja poszukuje Polaka i turystów, którzy byli świadkami wypadku.

Do zdarzenia doszło w sobotę 5 stycznia około godz. 9.30 w czeskim Harrachovie na Diablej Górze (Čertovu horu). Na czterosobowym wyciągu krzesełkowym jechała 6-latka, jej babcia i nieznanym im mężczyzna, obcokrajowiec. Był to najprawdopodobniej Polak - informuje portal domacinoviny.cz

W pewnym momencie doszło do wypadku. Dziewczynka spadła z ośmiu metrów na ziemię. Została przetrasnsportowana do centrum razowego dla dzieci w Pradze. - Była przytomna, ale miała wiele obrażeń. Jej stan był ciężki - powiedział Michael Georgiew, rzecznik służb ratowniczych. Ratownicy chcieli przetransportować dziecko śmigłowcem, ale nie pozwoliły na to złe warunki atmosferyczne.