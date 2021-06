Szef WHO oburzony. "Mamy do czynienia z dwutorową pandemią"

Zdaniem szefa WHO konieczne jest zaszczepienie co najmniej 10 proc. mieszkańców wszystkich krajów do września, a 30 proc. do końca roku. W opinii Ghebryesusa cel ten jest do osiągnięcia przy założeniu, że do września do najuboższych państw dostarczone zostanie jeszcze 250 milionów dawek szczepionki na COVID.