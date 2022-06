Szef Unii Afrykańskiej apeluje do Zachodu po spotkaniu z Putinem

Wyraźnie ciepłe słowa Putina spotkały się z aprobatą Salla, który wyraził nadzieję na "pogłębienie współpracy". - Rosja rzeczywiście odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się niepodległości Afryki. To właśnie w imię tej przyjaźni jestem tutaj, między innymi. Wiążemy duże nadzieje z dwustronną współpracą między Rosją a kontynentem afrykańskim, ale jesteśmy tu także po to, by rozmawiać o kryzysie i jego konsekwencjach - stwierdził przewodniczący Unii Afrykańskiej.