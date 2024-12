Szef PKW odcina się Leszczynie i Gasiuk-Pihowicz

- PiS powinien wejść pod stół ze wstydu i przeprosić wszystkich obywateli za to, że sprzeniewierzył publiczne pieniądze i wydawał je w sposób bezczelny na własne kampanie wyborcze. Dla mnie to, co robi szef PKW Sylwester Marciniak, jest kompletnie niezrozumiałe, zachowuje się jak działacz partyjny - przekonywała w rozmowie z Polsat News wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna.

- Zbulwersowała mnie też, i nie tylko mnie, wypowiedź obecnej europosłanki, wcześniej posłanki, a jednocześnie jeszcze niedawno przewodniczącej komisji sprawiedliwości i członka KRS - mówił. - Nie przeszkadzało ani pani minister, ani pani europoseł, że odbierają akty PKW potwierdzające wybór na posła czy na europosła, ale jak nie podoba im się jakieś działanie PKW, to je krytykują. Natomiast chciałbym powiedzieć, ze standardy europejskie, to tak nawiązując do wypowiedzi pani europoseł, wskazują na niezależność organów wyborczych i niezawisłość sędziowską. To tyle, tytułem komentarza. Sądzę, że nadal PKW będzie organem niezależnym, apolitycznym, nie będzie się kierowała żadnymi wskazaniami, zaleceniami osób pełniących funkcje polityczne - dodał szef PKW.