Szef ONZ: zbliżamy się do niewyobrażalnego

Podczas otwarcia debaty generalnej na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, sekretarz generalny Antonio Guterres wyraził głębokie zaniepokojenie obecnym stanem świata. Stwierdził, że świat jest na krawędzi katastrofy, określając go jako "beczkę prochu" i zauważając, że "dąży do tego, co niewyobrażalne".