Szef NIK Marian Banaś o kamienicy w Krakowie. "Nocowało tam wielu polityków, ministrów"

Szef NIK zapewnia, że nie poda się do dymisji. - Nie złożę rezygnacji, nie przestraszą mnie przeszukiwania - mówi Marian Banaś. - W mojej ocenie atak może równie dobrze dotknąć prezydenta, premiera, prezesa SN czy TK - dodaje.

CBA przez pół roku kontrolowało majątek Mariana Banasia. Afera z szefem NIK przybrała na sile w momencie, kiedy okazało się, że w kamienicy, której jest właścicielem, działa tzw. hotel na godziny. Politycy, również z partii rządzącej, zaczęli domagać się jego dymisji. Ostatecznie Banaś pozostał na stanowisku. Potem CBA przeszukało m.in. mieszkanie Banasia i weszli do jego gabinetu. Szef NIK był niezadowolony z kontroli. Nie zabierał jednak głosu ograniczając się jedynie od oświadczeń.

Szef NIK Marian Banaś o wątpliwościach dotyczących oświadczenia majątkowego

W końcu Banaś odniósł się do nieprawidłowości w jego oświadczeniu majątkowym. - Drobne nieścisłości mogą zdarzyć się każdemu. Nie dyskwalifikują nikogo w pełnieniu funkcji publicznej. Do chwili objęcia przeze mnie funkcji prezesa NIK nigdy żadna ze służb nie informowała mnie o wątpliwościach, co dawało mi poczucie, że w oświadczeniach nie ma błędów - mówi w rozmowie "Dziennikiem Gazetą Prawną".