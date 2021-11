Szef NATO o Łukaszence. Ostrzeżenie przed Rosją

Zaznaczył też, że nie chce spekulować na temat intencji Kremla. - Ale wiem, że Rosja zdolna jest do tego - i to pokazała - by użyć siły militarnej przeciwko sąsiadom. To stało się w Gruzji w 2008 roku, na Krymie i przeciwko Ukrainie w 2014 r. i trwa przy wsparciu Rosji dla separatystów w Donbasie - powiedział Jens Stoltenberg.