Szef MSZ Ukrainy apeluje do Finlandii: zamknijcie granicę

Od poniedziałku kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - i Polska ograniczyły wjazd dla rosyjskich obywateli mających wizy Schengen. Jedynym krajem w regionie, który się na to nie zdecydował, pozostała Finlandia. W środę szef MSZ Ukrainy zaapelował do Finów, by dołączyła do państw bałtyckich i Polski, i zamknęła granicę z Rosją.