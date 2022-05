Wyrok ws. tragicznego wypadku w Szczytnie. Zginął w nim 1,5 roczny Kubuś, jego brat wciąż walczy o powrót do zdrowia

Do tragicznego wypadku doszło pod koniec kwietnia 2020 roku w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). Jak ustalili śledczy, ok. godz. 14 Adam D. wracał sportowym fordem mustangiem z pracy do domu. Ulicami Szczytna jechał 60 km/h, czyli przekraczając dozwoloną prędkość. Następnie na łuku drogi miał przekroczyć podwójną linię ciągłą, po czym - widząc inny pojazd wyjeżdżający na jego pas ruchu z ulicy podporządkowanej - postanowił go wyprzedzić i przyspieszył do 95 km/h.