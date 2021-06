Szczyt G7. Joe Biden w Wielkiej Brytanii. Czego chce od niego Unia Europejska?

Przesłaniem Bidena dla Europy będzie "America is back!", ale po już paru miesiącach jego prezydentury Europejczycy i USA szykują się - oprócz symbolicznych gestów przyjaźni - także do rozmów z trudnych konkretach: od polityki szczepionkowej i sporów handlowych UE-USA poprzez działania wobec Chin po kontrowersje co do poszczególnych działań w walce z kryzysem klimatycznym.