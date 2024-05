Szczurza choroba rozprzestrzenia się na rajskiej wyspie

Leptospiroza to choroba bakteryjna, która przenoszona jest poprzez kontakt z wodą, która została zanieczyszczona moczem szczurów. Bakterie mogą dostać się do organizmu człowieka przez oczy, nos, usta lub rany na skórze. Objawy tej choroby to przede wszystkim wysoka gorączka, która często towarzyszy dreszczom, bólom głowy oraz mięśni i stawów. Leptospiroza jest chorobą niebezpieczną, ponieważ może prowadzić do poważnych chorób i powikłań nerek, wątroby czy płuc.