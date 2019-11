Szczere wyznanie żony Janusza Korwin-Mikkego

Dominika Korwin-Mikke ujawnia, co jej mąż lubi robić w wolnym czasie i czym uwiódł ją na początku znajomości. Żona polityka przyznaje, że choć dzielą ich 44 lata, ona tej różnicy nie odczuwa.

To nie jedyny talent 77-letniego polityka. Okazuje się, że Korwin-Mikke jest też mistrzem patelni. A jego popisowe danie to... jajecznica z mięsem, pomidorami i cebulą. - To bardziej danie jajeczne - chwali męża Dominika Korwin-Mikke. Dodaje, że to właśnie jajecznicą przekonał ją do siebie na jednej z pierwszych randek.