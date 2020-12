Szczepionki na COVID już w polskich hurtowniach

Prezes zapewnił, że wszędzie został też potwierdzony "ultramroźny łańcuch na data logerach", co oznacza, że wszystkie szczepionki utrzymały w transporcie temperaturę -75 stopni Celsjusza. Nie było też - jak zaznaczył - żadnych uszkodzeń lub naruszeń.

- Od godz. 15 zaczynamy konfekcję tych szczepionek. One wtedy przejdą w ten zwykły "zimny łańcuch" pomiędzy 2 a 8 stopni. Od jutra rana, przed godz. 8, będą już w dedykowanych 72 szpitalach - dodał Michał Kuczmierowski.

Jak przyznał: - Wyszczepienie tej partii 10 tys. szczepionek musi się zakończyć do 31 grudnia do godz. 15.

Pierwsza dostawa szczepionek, licząca 10 tys. sztuk, wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.