Szczepionka na COVID-19. Do ARM trafi pierwsza dostawa od AstraZeneca

Prezes ARM Michał Kuczmierowski przekazał, że pierwsza dostawa szczepionek na COVID-19 od firmy AstraZeneca ma dotrzeć do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w sobotę rano. Partia ma liczyć 120 tys. dawek.

Rząd informował wcześniej, że kolejne dostawy szczepionek na COVID-19 tej firmy dotrą do Polski 10, 17 oraz 28 lutego. Michał Dworczyk, szef KPRM, dodał, że do końca lutego, zgonie z dokumentami przesłanymi przez firmę AstraZeneca, do Polski łącznie ma trafić około miliona dawek.