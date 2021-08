Szczepienia przeciw grypie chronią przed COVID-19? Naukowcy są zgodni

Zakażenie COVID-19. Większe ryzyko komplikacji

Jak podkreśla "ABC News", badanie pokazuje, że ci, którzy nie otrzymali szczepionki przeciw grypie, byli aż o 20 proc. bardziej narażeni na to, aby w wyniku komplikacji trafić na OIOM. Do 58 proc. wyniosło ryzyko trafienia na samą izbę przyjęć. Ok. 45 proc. badanych było bardziej podatnych na sepsę, a niebezpieczeństwo udaru wyniosło u nich aż 58 proc. Niezaszczepieni przeciw grypie byli też bardziej narażeni na zakrzepicę.