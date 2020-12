Szczepionka przeciw COVID-19. Resort zdrowia: 6 dawek z jednej fiolki? To dopuszczalne

"Wynika to z faktu, że po rozcieńczeniu wyjściowej zawiesiny szczepionki Comirnaty o objętości 0,45 ml solą fizjologiczną o objętości 1,8 ml, końcowa objętość wynosi 2,25 ml" - tłumaczy w komunikacie resort zdrowia. Jako że do zaszczepienia jednej osoby potrzeba 0,3 ml preparatu, z prostego matematycznego działania wynika, że po rozcieńczeniu produktu otrzymamy 7,5 dawki szczepionki.

Skąd więc owe 5 dawek w charakterystyce produktu? Otóż w każdej strzykawce i igle jest tzw. przestrzeń martwa. Trafia do niej płyn do iniekcji, ale podczas szczepienia nie da się go z niej "wypchnąć". Przestrzeń ta jest uwzględniona na skali strzykawki, więc pacjent otrzymuje właściwą dawkę - po prostu do strzykawki trafia więcej preparatu niż wynika z opisu. Zapewne stąd ta spora nadwyżka w ampułkach z Comirnaty.