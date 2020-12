Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Jest polskojęzyczna ulotka

Jak czytamy w dokumencie, "produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2".

Nowe obostrzenia. Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega: to będzie masakra

"Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki Comirnaty może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, które go otrzymały oraz nie wiadomo jak długo ochrona ta będzie się utrzymywać" - podkreślono w dokumencie. Dodano, że szczepionka nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Szczepionka na COVID-19. Jakie są działania niepożądane?

Pojawił się również apel, by zgłaszać niepożądane działania do konkretnych miejsc, "co pozwoli zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku". Kontakty zostały wymienione w ulotce.