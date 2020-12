Koronawirus. Ważny apel naukowców

W czasopiśmie medycznym "Lancet" setki cenionych europejskich naukowców wezwało do opracowania wspólnej europejskiej strategii walki z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Przedstawili oni także plan działania.

Naukowcy krytykują, że rządy w Europie nie wypracowały do tej pory wspólnej wizji walki z pandemią. Ostrzegają, że jeśli teraz nie zostaną podjęte zdecydowane działania, należy spodziewać się kolejnych fal infekcji, a w konsekwencji dalszych szkód dla zdrowia społeczeństwa, miejsc pracy, przedsiębiorstw. W grupie wspomnianych naukowców znalazły się niemiecka fizyczka Viola Priesemann, a także niemieckie wirusolożki - Sandra Ciesek i Melanie Brinkmann. Jedną z autorek apelu jest dr hab. Ewa Szczurek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Cel: obniżenie wszędzie przypadków zakażeń koronawirusem

W swoim apelu naukowcy kreślą trzypunktowy plan. Jego głównym celem jest "osiągnięcie i utrzymanie niskiej liczby przypadków zakażeń w całej Europie". Chodzi o to, by na milion osób odnotowywać nie więcej niż 10 przypadków COVID-19 dziennie. W przypadku Niemiec oznaczałoby to 800 nowych zakażeń w ciągu doby. Obecnie Instytut Roberta Kocha (RKI) odnotowuje ich ponad 30 tys. Autorzy apelu są przekonani, że tak znaczne ograniczenie nowych przypadków będzie możliwe najpóźniej wiosną.