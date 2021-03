Szczepionka przeciw COVID-19. Morawiecki o rozmowach z Joe Bidenem

Mateusz Morawiecki pojawił się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie odbywają szczepienia przeciw COVID-19. Premier oświadczył, że podziwia znakomitą organizację w tym szpitalu. - Dziennie szczepionych jest tutaj 2,5 tys. osób - poinformował.

- Jesteśmy w trakcie bardzo krytycznej fazy walki z COVID-19, którą możemy przezwyciężyć dzięki szczepieniom. Bardzo dobrą organizację procesu szczepień mogłem zaobserwować tu we Wrocławiu - dodał premier, podkreślając, że w czwartek podczas wideoszczytu Rady Europejskiej temat szczepień był "numer jeden".

- Także na tym spotkaniu wieczornym z panem prezydentem Joe Bidenem rozmawialiśmy o COVID-19, o szczepieniach. O tym, żeby wreszcie osiągnąć odporność zbiorową i dlatego Polska przynagla Komisję Europejską, aby do nas tutaj przybyło, przyjechało jak najwięcej dawek - mówił Morawiecki podczas briefingu we Wrocławiu.

Szef polskiego rządu ma nadzieję, że w ciągu najbliższych 5-8 tygodni osiągniemy bardzo wysoki poziom wszczepienia. Do Polski w najbliższych tygodniach ma dotrzeć nawet ok. 7 mln szczepionek - wynika z zapowiedzi premiera.

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk zapowiada rewolucyjne zmiany w szczepieniac

Szczepienia przeciw COVID-19. Ważna deklaracja Michała Dworczyka w WP

- Mamy plan, żeby wykorzystać wszystkie możliwe dopuszczalne prawem sposoby zarówno dotyczące zwiększenia liczby punktów szczepień, jak i włączeniu maksymalnie dużej liczby osób do szczepień. Chcemy wprowadzić rozwiązania, które funkcjonują w wielu krajach europejskich i w USA, dopuścić do kwalifikacji i szczepień osoby, które do tej pory nie mogły wykonywać takich działań - oznajmił szef KPRM i koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk w programie "Tłit".