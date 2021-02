Szczepionka na COVID. Zmarła 10 osoba po NOP

Nie żyje kolejna osoba, która przyjęła szczepionkę na COVID. Informacja o zgonie kobiety z powiatu bialskiego w woj. lubelskim została podana w raporcie dotyczącym NOP-ów, które prezentuje Ministerstwo Zdrowia. Ofiara miała przyjąć szczepionkę czwartego lutego. Resort nie podaje więcej szczegółów. Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyna śmierci kobiety.

Szczepionka na COVID. Kolejny zgon

To już 10 zgon spowodowany niepożądanym odczynem poszczepiennym . Wcześniej zmarł mężczyzna z Oleśnicy na Dolnym Śląsku, mężczyzna z powiatu ciechanowskiego na Mazowszu, dwie kobiety z Gdyni, kobieta z pow. brzezińskiego w Łódzkiem, kobieta z Krakowa oraz trzy osoby ze Śląska: kobieta z Mysłowic, mężczyzna z pow. lublinieckiego oraz mężczyzny z Siemianowic Śląskich.

W Polsce wykonano już ponad 1,6 mln szczepień. W 1 372 przypadkach pojawiły się niepożądane odczyny poszczepienne, czyli chwilowe pogorszenie stanu zdrowia po przyjęciu szczepionki na COVID. NOP-y mogą pojawić się zazwyczaj cztery tygodnie po szczepieniu. W zdecydowanej większości mają one łagodną postać.

NOP - na czym polega?

Pacjenci mogą mieć podwyższona temperaturę, a miejsce ukłucia można rozpoznać po zaczerwienieniu. Może pojawić się tam również chwilowa bolesność. Objawy same znikają po krótkim czasie. Inne objawy NOP to wysypka, kaszel, biegunka czy dreszcze. O tym, czy doszło do niepożądanych odczynów poszczepiennych decyduje lekarz.