Szczepionia na COVID przyspieszą? Von der Leyen składa deklarację

Szczepionka na COVID przyspieszy? Von der Leyen: zaszczepimy 70 proc. obywateli

TVP Info atakuje Rafała Trzaskowskiego. Reakcja Cezarego Tomczyka

Szczepionka na COVID. "Być może byliśmy zbyt pewni"

- Musimy przewidywać to, co przed nami i natychmiast podjąć przygotowania. Dlatego w przyszłym tygodniu uruchomimy nasz program gotowości na nowe warianty - mówiła Ursula von der Leyen.

Szefowa KE zaznaczyła, że mimo dotychczas podjętych działań Unia Europejska ws. szczepień nie jest w punkcie, w którym być powinna. - Za późno autoryzowaliśmy kolejne szczepionki na COVID, byliśmy zbyt optymistyczni co do ich masowej produkcji. Być może byliśmy zbyt pewni, że to, co zamówiliśmy, przyjdzie do nas na czas - tłumaczyła von der Leyen.