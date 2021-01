Szczepionka na COVID. Pracownicy firmy Ziaja w grupie "0"? Koncern tłumaczy

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, w tej grupie znajdują się lekarze, personel medyczny, pracownicy DPS-ów, sanepidu, personelu pomocniczego i administracyjnego. Do grupy "0" zaliczają się także diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni oraz osoby związane z prywatnym systemem opieki zdrowotnej.

Szczepionka na COVID. Pracownicy Ziaja zaszczepieni z grupą "0"?

Jak dowiedzieli się dziennikarze tygodnika "Wprost", pracownicy koncernu Ziaja, który - co podkreśla firma - nie zatrudnia lekarzy, również będą mogli znaleźć się w grupie "0" i skorzystać ze szczepionki przeciwko COVID-19 w pierwszej kolejności.

Szczepionka na COVID przerosła rząd? Siemoniak: to porażka

Informacja miała zostać zawarta w mailu, do którego dotarli dziennikarze. Czas na zgłoszenie się do szczepienia mija 7 stycznia. Zarząd firmy Ziaja zachęcał w mejlu pracowników do szczepień, a lista zgłoszonych osób miała być sporządzana przez kierowników poszczególnych działów.