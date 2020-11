Szczepionka na COVID. Niemcy opracowali strategię. Pierwszeństwo dla wybranych grup

Jak wynika z dokumentu przedstawiającego stanowisko ekspertów, które STIKO opracowało wspólnie z Niemiecką Radą Etyki i Narodową Akademią Nauk Leopoldina i które zostało przedstawione w Berlinie, osoby pełniące kluczowe funkcje w "obszarach ogólnego społecznego interesu” powinny również otrzymać pierwszeństwo w szczepieniach. Należą do nich pracownicy policji, służby zdrowia i szkół.

"Musimy to zrobić w taki sposób, aby było to z jak największą korzyścią dla całej populacji” - powiedział prezes STIKO Thomas Mertens.

Przewodnicząca Niemieckiej Rady Etyki Alena Buyx zwróciła uwagę, że jeśli szczepionka będzie już dostępna, prawdopodobnie będzie jej bardzo niewiele. Dlatego należy dawać pierwszeństwo wybranym grupom, dopóki nie wystarczy szczepionek dla wszystkich . Należy preferować przy tym osoby, które są najbardziej narażone na poważne zachorowanie lub śmierć z powodu wirusa oraz osoby leczące chorych na COVID-19 lub opiekujące się nimi, które same są narażone na zwiększone ryzyko infekcji koronawirusem.

Nie będzie obowiązkowego szczepienia

Pierwszeństwo w szczepieniach mają mieć także osoby, w otoczeniu których znajdują się grupy szczególnie narażone, oraz ci, którzy przyczyniają się do utrzymania życia publicznego. Dodała, że ​​nie będzie obowiązku szczepień.

Rząd federalny dał już jasno do zrozumienia, że ​​w centrum uwagi znajdują się grupy ryzyka, takie jak osoby starsze i osoby z chorobami współistniejącymi, a także personel z ważnych dziedzin, takich jak opieka zdrowotna. "Na czele są oczywiście pielęgniarki, lekarze, ale także osoby z grupy ryzyka. W naszym kraju jest ich całkiem sporo” - powiedziała kanclerz Angela Merkel.

Szczepionka na COVID. Społeczeństwo w podeszłym wieku

Zdaniem federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna nawet 40 procent ludzi w Niemczech należy do grup podwyższonego ryzyka. "Mamy 23 miliony Niemców w wieku powyżej 60 lat” - powiedział polityk CDU w wywiadzie dla gazety "Bild”. „Jesteśmy zamożnym krajem, w którym występują choroby cywilizacyjne: cukrzyca, nadciśnienie, otyłość. Są to także czynniki ryzyka dla tego wirusa, jak i wielu chorób zakaźnych”. Spahn wezwał wszystkich Niemców do szerokiej dyskusji na temat tego, które grupy ludności należy najpierw zaszczepić przeciwko Coronie, kiedy szczepionka będzie dostępna. Polityk CDU zapowiedział, że Bundestag zajmie się również tą kwestią.