Szczepionka na COVID. Najnowsze informacje w sprawie Narodowego Programu Szczepień

- Dzisiaj upłynął termin zgłaszania uwag, propozycji i wniosków zmian do projektu Narodowego Programu Szczepień, który zaproponowaliśmy w zeszłym tygodniu. W trakcie konsultacji wpłynęły 2273 zgłoszenia. To pokazuje, jak ważna jest to sprawa - poinformował Michał Dworczyk. - Za kilka dni przedstawimy mapę podmiotów przeprowadzających szczepienia. Włączymy jako punkty szczepień masowych szpitale rezerwowe. Chcemy, żeby Rada Ministrów mogła we wtorek przyjąć ten program, który ponad podziałami łączy nas wszystkich - dodał.